Neue Kriegsallianz

Lange vor den Präsidentschaftswahlen in den USA war in den hiesigen Leitmedien zu lesen, EU und insbesondere die Bundesrepublik müssten sich darauf gefasst machen, künftig bei Krieg und Rüstung mehr zu leisten. Die Vereinigten Staaten würden sich künftig nicht mehr so wie bisher um die »Sicherheit« ihrer europäischen Verbündeten kümmern. Das Versprechen, die deutschen Aufwendungen fürs Militär mindestens auf das von der NATO geforderte Niveau zu steigern, gaben Bundeskanzlerin und Kriegsministerin schon vor längerer Zeit und erhöhten seither zielstrebig den Wehretat.

Seit dem Wahlsieg Donald Trumps ist angeblich eine völlig neue Situation eingetreten. Seine vagen Andeutungen im Wahlkampf, für die NATO nicht mehr so viel wie bisher zahlen, im Syrien-Krieg den Schwerpunkt auf die Bekämpfung des IS zu legen und mit Russland wieder ins Gespräch zu kommen, führten seit dem 8. November zu einer Art Dauerhysterie in den Verständigungsorganen für höhe...