Kein sicheres Herkunftsland

Die Kritik an einem möglichen Abkommen zur Abwehr von Flüchtlingen, das die EU mit der autoritär regierten Militärdiktatur Ägypten abschließen will, bekommt neue Nahrung. Aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen unter Federführung der Abgeordneten Franziska Brantner und Luise Amtsberg wird deutlich, dass sich das Land keineswegs als geeigneter und zuverlässiger Partner der EU und Deutschlands empfiehlt.

Die Bundesregierung sei über die Lage der Menschenrechte in Ägypten »besorgt«, heißt es in dem Papier. Ihr seien zahlreiche Fälle von willkürlichen Verhaftungen, von Haft ohne Anklage und von Prozessen, die rechtsstaatlichen Kriterien nicht genügen, bekannt, erklärte das Kabinett in der Antwort auf die Anfrage. Zudem gebe es »glaubhafte Berichte über Folter und Misshandlungen in Polizeigewahrsam«.

Neben derlei Ausführungen zur allgemeinen Menschenrechtslage im Land äußerte sich Berlin jedoch auc...