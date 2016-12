Nicht Unfall, sondern Massaker

Bei einem Brand in einem von einer religiösen Sekte betriebenen Wohnheim für Schülerinnen in der Stadt Aladag in der südtürkischen Provinz Adana sind in der Nacht zum Mittwoch zehn Mädchen zwischen elf und 14 Jahren sowie eine Erzieherin und ein Kleinkind ums Leben gekommen. 22 weitere Bewohnerinnen wurden mit Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert (jW berichtete).

Auslöser des Brandes, der sich in dem zum Großteil aus Holz gebauten Gebäude schnell verbreitete, war nach Angaben der Feuerwehr ein Kurzschluss in einem Stromkasten. Unter Berufung auf den Bürgermeister von Adana, Hüseyin Sözlü, berichtete der Sender CNN Türk, dass die Feuertüren zum Notausgang im obersten Stockwerk des Hauses, in dem sich die Schlafsäle befanden, verschlossen waren. Der Hausverwalter und 14 weitere Personen wurden am Mittwoch in Untersuchungshaft genommen. Allerdings wurden auch vier Mitglieder der linken Bildungsgewerkschaft Egitim-Sen, die sich vor Ort ein Bild von dem U...