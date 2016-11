Fußball: Lasst 100 Messis blühen

Pjöngjang/Köln. 2018 wird Nordkorea, zumindest im Fußball, garantiert weder Angst noch Schrecken verbreiten. Denn für die Weltmeisterschaft in Russland hat sich der laut eigener Definition sozialistische Staat nicht qualifiziert. Usbekistan war in der Gruppenphase zu stark. Damit sich eine solche Schmach nicht wiederholt, hat der 121. der Weltrangliste jetzt eine Ausbildungsoffensive gestartet. »Wir trainieren unsere Schüler, damit sie supertalentierte Spieler werden, die die Fähigkeiten eines Lionel Messi übertreffen«, sagt Ri Yu-Il, Trainer der Internationalen Fußballschule in Pjöngjang. Doch damit nicht genug. In Nordkorea schielt man mittelfristig a...