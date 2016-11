Virtuelle Wagenburg

Eine Zeitlang traute man den »sozialen Medien« in linken Kreisen zu, die Demokratie zu stärken. Sie ermöglichten die direkte Verständigung von Basisaktivisten und führten auf diese Weise gleichsam automatisch zu mehr Partizipation, lautete die optimistische Auffassung. Die Wahrheit ist komplizierter. Skeptiker wiesen schon früh darauf hin, dass sich die am meisten genutzten Internetmedien in der Hand großer Konzerne befinden und die Bereitstellung der Protestinfrastruktur durch den Klassenfeind nichts Gutes verheiße. Daten könnten ausgespäht, systemkonforme Kommunikationsformen geprägt und das politische Verhalten durch »Nudging« und andere Manipulationsmethoden gelenkt werden.

Der marxistische Medienwissenschaftler Christian Fuchs untersuchte in seiner 2014 leider nur in Englisch veröffentlichten Studie »Occupy Media! The Occupy Movement and Social Media in Crisis Capitalism«, welche Rolle die Social-Media-Nutzung für die Mobilisierung der Platzbesetzer t...