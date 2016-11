»In Barcelona ist Beimler bekannter als in seiner Heimat«

Hans Beimler war politischer Kommissar des Thälmann-Bataillons im Spanischen Bürgerkrieg. Am 1. Dezember 1936 starb er während der Verteidigung Madrids gegen die faschistischen Truppen durch eine feindliche Kugel. Ihr Zentrum trägt seinen Namen, obwohl Beimler eigentlich aus München stammt. Wie kam es dazu?

Es stimmt, Hans Beimler war eigentlich Münchner. Ab Ende der 1920er Jahre arbeitete er jedoch in Augsburg, lebte hier mit seiner Frau Centa und gehörte für die KPD dem Augsburger Stadtrat an. Unser Zentrum liegt in Augsburg-Oberhausen gegenüber der früheren Wohnung von Hans und Centa Beimler. So bot sich die Namensgebung an.

Wie geht die Stadt mit dem Gedenken an den Antifaschisten um?

Um es vorsichtig zu sagen: Man gibt sich nicht gerade Mühe, um über ihn zu informieren. Ich selbst bin auf seinen Namen erst bei einem Arbeiterliederseminar der Gewerkschaft ÖTV, eine der Vorgängerinnen von ver.di, gestoßen. Das Lied »Hans Beimler, Kamerad« war also meine e...