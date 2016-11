Demokratie ist schlecht fürs Geschäft

In der österreichischen Hauptstadt wird wieder um den öffentlichen Raum gestritten. Den Anlass bildete eine Demonstration gegen Abschiebungen am ersten Adventssamstag, die durch die größte Einkaufsstraße Wiens – die Mariahilfer Straße – führte. Die Veranstaltung mit rund 1.300 Teilnehmern verlief ruhig, sorgte aber für heftige Kritik von der Wirtschaftskammer Österreich (WKO): »Demos am Weihnachtseinkaufssamstag sperren Kunden aus«, verlautbarte diese in einer Pressemitteilung. Während »die Kaufleute und die Wirtschaftskammer Wien viel Geld für eine festliche Weihnachtsbeleuchtung in den Einkaufsstraßen investieren«, würden Demonstrationen diese Mühen wieder zunichte machen. Handelsobmann Rainer Trefelik hat darum einen Antrag im Wirtschaftsparlament eingebracht, in dem gefordert wird, Demonstrationen künftig in weniger belebte Gegenden von Wien zu verlagern.

In Wien findet politischer Protest traditionell in der belebten Innenstadt mit ihren großen Einkau...