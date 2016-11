Späte Rache

Polens rechte Regierung will die Renten für ehemalige Angehörige der Sicherheitsorgane der Volksrepublik Polen ein weiteres Mal kürzen. Aus einem Entwurf, der im Parlament vorgelegt wurde, geht hervor, dass die Altersbezüge auf keinen Fall höher als die Eckrente der polnischen Sozialversicherung in Höhe von umgerechnet etwa 500 Euro sein dürfen. Entsprechend vermindern will die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) auch die Invalidenpensionen und die Witwen- und Waisenrenten. Die Opposition und die Polizeigewerkschaft kritisieren die Pläne als verfassungswidrig, was die PiS aber erfahrungsgemäß wenig kümmern dürfte.

Es wäre nicht das erste Mal, dass einstigen Beamten der Sicherheitsorgane der VR Polen erworbene Rechte gekürzt werden. Erstmals war bei der »Verifizierung« aller Staatsdiener im Anschluss an den Systemwechsel 1990 geprüft worden, wer im kapitalistischen Polen weiterdienen dürfe. Dann hatte 2009 die Regierung der Bürgerplattform (PO) ...