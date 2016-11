So klug als wie zuvor

Es will einfach nicht besser werden. Da wird »reformiert« und getestet, was das Zeug hält, und doch lernen Deutschlands Schüler nichts dazu. Mit der am Dienstag vorgestellten TIMSS-Studie (Trends in International Mathematics and Science Study) setzte es jetzt den nächsten Dämpfer. Im globalen Vergleich reichen die Leistungen hiesiger Viertklässler nicht übers Mittelmaß hinaus. Während sie in Naturwissenschaften knapp oberhalb des EU-Mittels rangieren, liegen sie in Mathematik sogar darunter – Tendenz fallend. Die politisch Verantwortlichen mühen sich, die Ergebnisse schönzureden. Dagegen plädieren Bildungsverbände für höhere Bildungsausgaben.

»Es funktioniert nicht, wenn die Politik riesige Anforderungen formuliert, sich bei den Investitionen für Verbesserungen aber lieber im Bereich von homöopathischen Dosen bewegt«, kommentierte der Bundesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, am Dienstag laut in der Welt. Mehr Geld und neue ...