Atomausstieg gescheitert

Die Schweizer Atomkraftwerke bleiben bis auf weiteres am Netz. Das haben die Wahlberechtigten am vergangenen Sonntag entscheiden. Rund 54 Prozent der abgegebenen Stimmen votierten gegen die Volksinitiative »für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie«, die eine Befristung der Laufzeit von AKW vorgesehen hatte. Die Stimmbeteiligung lag bei 45,3 Prozent.

Wäre es nach den Initiatoren gegangen, hätten Behörden und Stromkonzerne den Atomkraftwerken nach einer Laufzeit von maximal 45 Jahren den Stecker ziehen müssen. Die ersten drei der insgesamt fünf Schweizer AKW wären somit sofort bzw. 2017 vom Netz gegangen. Der endgültige Atomausstieg wäre im Jahr 2029 erfolgt. Dafür eingesetzt hatte sich die Allianz »für den geordneten Atomausstieg«, der neben der Grünen Partei (GP) etwa die Sozialdemokraten, die Grünliberalen sowie Gewerkschaften und Umweltverbände angehören. Sie argumentierten in erster Linie mit der Gefahrenlage. So mussten in der Schweiz, die »den ...