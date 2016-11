Für die Rückeroberung der Unis

An der traditionsreichen staatlichen Universität von Kioto haben am vergangenen Freitag Mitglieder der offiziell nicht anerkannten studentischen Selbstverwaltungsorgane gegen die Unterdrückung politischer Aktivitäten auf dem Campus protestiert. Sie kletterten auf den Glockenturm des Hauptgebäudes, schwenkten Fahnen und richteten per Megaphon das Wort an ihre Kommilitonen. Auf Spruchbändern, die sie vom Dach hängten, wurde die Anfang dieses Jahres erfolgte Relegation von vier politisch aktiven Studenten verurteilt. Zudem riefen die Aktivisten zum Kampf gegen die Militarisierung Japans unter Premierminister Shinzo Abe und zur Solidarität mit den Kämpfen der Gewerkschaftsbewegung auf.

Sie gehörten der Gruppe Douga­kukai (Vereinigung von Kommilitonen) an, in der auch Mitglieder des marxistischen Studierendenverbands Zengakuren mitarbeiten. Laut Informationen des Blogs Throw out your Books wurde die Gruppe 2014 von der Studierendenschaft als Selbstverwaltungsor...