Verarmung Ost gefördert

Was Die Linke in Sachen Alterssicherung fordert, hat eigentlich wenig mit Sozialismus zu tun. Ein System, das dem österreichischen ähnelt, würde ihr genügen. Dennoch werden ihre Vorschläge in der deutschen Presse regelmäßig mit dem Stempel »utopisch« versehen.

Matthias W. Birkwald, Fachmann der Linksfraktion, nahm am Dienstag in Berlin zu den Rentenplänen der Regierungskoalition von CDU, CSU und SPD sowie zum Konzept von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) zur Alterssicherung Stellung (siehe dazu jW vom 26./27.11.). Besonders kritikwürdig sind für ihn die Pläne zur Angleichung der ostdeutschen Renten an das Westniveau, die zum großen Teil von den heutigen ostdeutschen Beschäftigten bezahlt werden soll, deren Alterseinkünfte dadurch weiter gekappt werden. Die Renten Ost sollen bis zum Jahr 2025 das Westniveau erreichen, indem der Wert der Rentenpunkte vereinheitlicht wird. Im Gegenzug soll die sogenannte Höherwertung der ostdeutschen Renten auf Null...