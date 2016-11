Staat in der Opferrolle

Justizminister Heiko Maas (SPD) sieht die Polizei immer mehr Angriffen ausgesetzt. »Alltäglich« werde die Exekutive »brutal attackiert, ob von rechten Reichsbürgern oder linken Autonomen«, zitierte ihn am Dienstag die Nachrichtenagentur dpa. Maas will demnach das Strafgesetzbuch »reformieren«, genauer gesagt, verschärfen, zum Beispiel den Paragraphen 113. Der regelt den »Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte«.

Dem Passus zufolge droht bei Angriffen gegen die Staatsgewalt in »besonders schweren Fällen« eine Mindeststrafe von sechs Monaten Haft. Besonders schwerwiegend ist es laut Gesetz, wenn Angreifer Waffen einsetzen bzw. einsetzen wollten oder Staatsdiener in akute Gefahr für Leben und Gesundheit bringen. Diese Voraussetzungen will der Minister ausweiten. »Wenn ein tätlicher Angriff – etwa bei Demonstrationen – gemeinschaftlich von mehreren Personen verübt wird, soll dies als besonders schw...