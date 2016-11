Krank durch Arbeit

Körperlich anstrengende Arbeit und unsichere Beschäftigungsverhältnisse machen krank. Das sagt einem nicht nur der gesunde Menschenverstand, das ist auch das Ergebnis des »Gesundheitsreports 2016«, den die BKK am Dienstag in Berlin vorgestellt hat. Demnach sind Reinigungskräfte mit durchschnittlich 23 Tagen, die sie mit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im vergangenen Jahr in ihrem Job gefehlt haben, besonders häufig krankgeschrieben. Ebenfalls viele Fehlzeiten gibt es in der Fertigung, Logistik und in Re­cyclingberufen. Demgegenüber waren beispielsweise IT-Mitarbeiter eineinhalb Wochen weniger krankgeschrieben.

Dabei kommt es auf die Belastungen in der Branche, an welche Krankheitsbilder Mitarbeiter vermehrt entwickeln. So ist in der Fertigung ein Großteil der Fehlze...