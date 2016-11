Sozialpartnerschaft, jetzt und in Zukunft

Welche Alternativen gibt es für Gewerkschaften zur Sozialpartnerschaft? Dieser Frage geht der Sozialwissenschaftler Thomas E. Goes in seinem Buch »Aus der Krise zur Erneuerung? Gewerkschaften zwischen Sozialpartnerschaft und sozialer Bewegung« nach. Zugeständnisse der Unternehmer würden immer unwahrscheinlicher, wenn es den Beschäftigtenorganisationen nicht gelinge, ihre Mitglieder zu Kämpfen zu motivieren.

Goes verwendet weite Teile seines Buches auf die Erläuterung der Entstehung der Sozialpartnerschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Kapital, gerade in der Bundesregierung, habe sich nach 1945 in einer Position der Schwäche befunden. Doch der Autor warnt, dass sich das Verhältnis in den vergangenen Jahrzehnten gewendet habe. »Ohne konfliktorientierte Gewerkschaften, davon bin ich überzeugt, wird sich diese Entwicklung sogar noch verschärfen.«

Wie diese neue Gewerkschaft – Goes führt weiter aus, dass sie sich als soziale Bewegung verstehen müsse – aussehen...