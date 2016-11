Spannung auf Golan

Auf den Golanhöhen ist es am Sonntag zu einem ernsten militärischen Zwischenfall gekommen. Wie die israelische Zeitung Haaretz auf ihrer englischsprachigen Internetseite berichtete, haben offenbar Kämpfer, die dem »Islamischer Staat« nahestehen, erstmals von Syrien aus auf das von Israel besetzte Territorium gefeuert. Ziel war eine israelische Patrouille. Menschen kamen bei dem Beschuss nicht zu Schaden. Die Bewohner wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen, bis die Ruhe wiederhergestellt ist.

Die israelische Armee erwiderte umgehend das Feuer und tötete dabei nach eigenen Angaben vier Dschihadisten. Am frühen Montag morgen bombardierten israelische Kampfflugzeuge eine militärische Einrichtung der Islamisten auf dem Golan. Dabei sollen mehrere Kämpfer getötet worden sein. »Wir werden es nicht zulassen, dass sich der IS an unseren Grenzen etabliert«, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu während einer Kabinettssitzung in Haifa.

