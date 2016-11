Bewährungsstrafe oder Haft?

Für Niels Stolberg geht es um viel: Zum 42. Mal steht er am heutigen Dienstag vor der Wirtschaftsstrafkammer des Bremer Landgerichts, vor dem er sich wegen Bilanzfälschung, vielfachen Kreditbetrugs und Untreue verantworten muss. Angeklagt sind der einst als Vorzeigeunternehmer hofierte Gründer und Chef der Beluga Shipping GmbH und drei weitere ehemalige Führungskräfte der Reederei. Allerdings sind seine Mitangeklagten derzeit vom Verfahren beurlaubt.

Im Sommer dieses Jahres schien ein vorzeitiges Prozessende in Sicht: Ein zentraler Zeuge der Anklage äußerte sich überraschend zugunsten des Angeklagten (siehe jW vom 11.8.). Der Hamburger Reeder Heino Winter, der seine zwölf Schiffe unter Billigflagge fahren lässt, hatte zwischen 2005 und 2007 durch Stolbergs Vermittlung vier Schwergutfrachter erworben. Die niederländische Werft Volharding hatte die Schiffe im Auftrag von Beluga in China bauen lassen und selbst endausgerüstet. Anschließend hatte Volharding in...