Eskalation mit Ansage

Schon bei der Wahl des Veranstaltungsortes für die bevorstehenden internationalen Gipfeltreffen in Hamburg, das Ministerratstreffen der OSZE am 8. und 9. Dezember und den G-20-Gipfel am 7. und 8. Juli 2017, war klar, dass es Ärger geben würde. Mit den Messehallen in direkter Nachbarschaft zu den linken Szenevierteln Karolinen- und Schanzenviertel wählte der »rot-grüne« Senat quasi den Punkt des größten zu erwartenden Widerstandes in der ganzen Stadt aus. Am Wochenende antwortete der militante Teil der Szene auf diese als Provokation verstandene Entscheidung.

Elf Tage vor dem Treffen der 57 Außenminister der OSZE-Staaten in Hamburg unter Vorsitz von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) legte laut dpa eine Gruppe Unbekannter Feuer vor dem Eingang Süd der Messe und beschädigte eine sich anschließende Glasfront. Vor dem Eingang seien mehrere Müllcontainer, Reifen und ein Motorrad angezündet worden, die starke Hitze habe den Eingang beschädigt. Die...