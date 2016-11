Reaktionäre Wechselwirkungen

Die neueste Ausgabe der Marxistischen Blätter legt ihren Schwerpunkt auf den Putsch in der Türkei. Errol Babacan stellt ausführlich die neoliberale Wirtschaftspolitik des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan dar. Die Bevölkerung hafte für Risiken und werde über Jahrzehnte zur Zahlung hoher Summen an private Investoren verpflichtet. Durch die Zerschlagung des staatlichen Rentensystems würden grundlegende Errungenschaften in Frage gestellt. Nick Brauns und Murat Cakir analysieren die Gülen-Bewegung und ihre Verstrickung in den gescheiterten Putschversuch. »Die Tatsache, dass diese faschistoide Bewegung als Vorfeldorganisation der westlichen Geheimdienste, insbesondere der CIA, seit langem tätig ist, wurde mit zahlreichen Veröffentlichungen nachgewiesen«, schreiben die Autoren. Die Linke-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen erklärt in einem Interv...