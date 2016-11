Winterschlaf

Der ehemalige Theaterstar Aydin unterhält gemeinsam mit seiner Frau Nihal und seiner erst kürzlich geschiedenen Schwester Necla ein Hotel in Zentralanatolien. Ein asiatisches Touristenpaar und ein umherreisender Motorradfahrer sind die einzigen Gäste. Als der Junge eines seiner Mieter die Scheibe von Aydins Jeep einschlägt, sieht dieser sich auf einmal mit der traditionsverbundenen Landbevölkerung konfrontiert: Zwei vollkommen verschiedene Welten treffen aufeinander. Auf der einen Seite der erfolgreiche, aus dem Bürgertum stammende Aydin, und auf der anderen die am Existenzminimum lebende Landbevölkerung. Fazit: Alles, was politisch passiert, ist künstlerisch dann schon lang...