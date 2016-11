Schwarzer Kanal: Flackerdemokratie

Das Mainstreammediengewerbe grübelt immer noch, warum die US-Wahlen anders ausfielen als von ihm herbeigeschrieben oder -gesendet. Das ist bei weltumspannenden Medienkonzernen, einem Mark Zuckerberg als Chefredakteur einer gigantischen Lügen- und Hassverbreitungsmaschine sowie bei Unisonostaatsmedien gleich Gotteslästerung. Als Ergebnis der Ursachenforschung werden Vokabeln wie »Pöbel« (Cora Stephan in der Neuen Zürcher Zeitung) und »Intelligenz« (FAZ) gestreut, oder es wird gleich die Psychologie von der Küche in den Abort verbracht. Iris Radisch macht jedenfalls in der Zeit vom 24. November das »Frauenbild« des »armen weißen Mannes da draußen«, »das kollektive Unbewusste des wahlentscheidenden Teils der amerikanischen Bevölkerung« für das Scheitern Hillary Clintons verantwortlich. Sie schreibt: »Weiblichkeit in der US-Politik, das sind jetzt die Trump-Girls. Das ist ein zurechtgeschnippeltes Exnacktmodell in dritter oder vierter Ehe. Das ist der neue Ed...