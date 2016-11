Androgynie ist einfach eine Haltung

Gabi erkennt nach einem Porno, dass »Waxing« des Intimbereichs ganz en vogue ist, »Venus hat sich in den Blog eines autogynophilen Crossdreamers eingewählt« und Eva schreibt einen Aufsatz über Frida Kahlo. ›So what?‹, fragt sich der irritierte Leser zu Beginn. Was in Thomas Meineckes neuem Roman »Selbst« alles passiert und wer was an sich (oder mit anderen) macht, das lässt sich nur schwer beantworten. Denn statt einer linearen Handlung präsentiert uns der wohlmöglich poppigste unter den Popautoren wieder einmal einen wahren Berg an Material, dargeboten in tweetähnlichen, zum Puzzeln einladenden Textschnipseln. Die Figuren, zumeist androgyne Models, sind lediglich Teil einer amüsanten Oberflächendramaturgie, die uns in ein Universum akademischer Diskurse entführt.

Wenn der 1955 geborene Autor die in Sachen Mode(theorie) avancierte Literaturwissenschaftlerin Barbara Vinken, die Popsängerin Beyoncé und die Romantikerin Bettina von Arnim zu Wort kommen lässt,...