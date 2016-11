Billiger als in China

Die Schlagzeile des US-Propagandasenders Radio Liberty von Anfang der Woche war mehr als säuerlich: »Big Business pumpt Milliarden nach Russland«. Dahinter steckten Meldungen über größere Investitionsprojekte mehrerer Konzerne aus Europa, den USA und Asien in Russland. Sie alle verstärkten »trotz der Sanktionen und der Wirtschaftskrise« ihr Engagement auf dem russischen Markt.

Hintergrund sind verschiedene Unternehmensmitteilungen: Der schwedische Möbelhändler Ikea hat die Investition von 1,6 Milliarden US-Dollar (1,5 Milliarden Euro) in sechs neue Geschäfte in Russland angekündigt. Die französische Baumarktkette Leroy Merlin will zwei Milliarden Euro in die Hand nehmen und ihr Einzelhandelsnetz in Russland ausbauen. Manager beider Unternehmen begründeten den Zeitpunkt für ihr Engagement damit, dass die russische Volkswirtschaft die »Talsohle durchschritten« habe und der russische Markt langfristig wieder interessant werde. Bei einem von der russischen Reg...