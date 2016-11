Noch mal unterschrieben

Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos und der oberste Comandante der FARC-Guerilla, Timoleón Jiménez alias Timochenko, der mit bürgerlichem Namen Rodrigo Londoño heißt, unterzeichneten am Donnerstag in Bogotá die überarbeitete Version ihres seit 2012 in Havanna ausgehandelten Friedensvertrages.

Schon am 26. September hatten Santos und Timochenko in Cartagena ein Abkommen unterschrieben. Dieses wurde jedoch am 2. Oktober in einem Referendum knapp abgelehnt. Diesmal soll der Vertrag deshalb nur durch das Parlament ratifiziert werden.

Nach dem Scheitern im Referendum hatten die Delegationen ihre Verhandlungen wieder aufgenommen und das Papier um eine Reihe von »Präzisierungen« ergänzt, die Forderungen der Gegner des Friedensprozesses aufgriffen. Dabei mussten die Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC) Verschlechterungen hinnehmen, um den Friedensprozess nicht völlig aufzugeben. So wird die Entschädigung der von ihrem Land vertriebenen ...