»Nicht mit Samthandschuhen«

Im Arbeitskampf bei der Lufthansa stimmt der Konzern noch immer nicht den Forderungen seiner Piloten zu. Am Freitag, dem dritten Tag ihres Ausstands, erhöhten die Beschäftigten den Druck auf das Unternehmen. In Frankfurt erklärte der Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC), Jörg Handwerg, dass ein Ende der Arbeitsniederlegung nicht absehbar sei. Damit wird eine Verlängerung des am Mittwoch begonnenen Streiks über den Samstag hinaus wahrscheinlicher.

Für den heutigen vierten Streiktag in Folge sagte die Lufthansa am Freitag mittag 137 Flüge ab. Darunter sind auch 88 Interkontinentalverbindungen. Das Ausmaß der Folgen deutet darauf hin, welche Schlagkraft der Arbeitskampf der Piloten entwickelt: Schon am Freitag fielen wegen der Streiks 830 Lufthansa-Flüge aus. Am Samstag sollen nach Konzernangaben 30.000 Passagiere vom Ausstand betroffen sein. Damit würden die Gesamtzahlen für diese 14. Streikrunde auf 2.755 ausgefallene Flüge mit 3...