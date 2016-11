Schlecht gerechnet

Wenn Unternehmen den Anlegern ihre Bilanzen vorlegen, stellen sie die Zahlen und insbesondere die Zukunftsaussichten in der Regel rosig dar. Anders ist es während Tarifauseinandersetzungen. Dann wird die Lage in der Branche zumeist schlecht geredet, um die Erwartungen in den Belegschaften zu reduzieren. So ist es auch bei den Tarifverhandlungen in der Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitenden Industrie, die am Freitag in Frankfurt am Main fortgesetzt wurden.

Ver.di fordert für die rund 100.000 Beschäftigten fünf Prozent mehr Geld. Um diesem Anliegen Nachdruck zu verleihen, haben sich in dieser Woche mehrere hundert Arbeiter in über 20 Betrieben an Aktionen oder Warnstreiks beteiligt. »Die Beschäftigten erleben eine permanente Leistungsverdichtung und haben eine Wertschätzung für ihre Arbeit verdient«, erklärte der stellvertretende ver.di-Vorsitzende und Verhandlungsführer Frank Werneke vor Verhandlungsbeginn. »Unsere Forderung von fünf Prozent mehr Lohn...