EU im Machtrausch

»Es ist Zeit für mehr deutsche Führung«, erklärt Stefan Fröhlich. Gerade eben hat der Mitarbeiter der Transatlantic Academy geäußert, er halte es für unumgänglich, dass die EU sich nach dem bevorstehenden Amtsantritt des Donald Trump militärisch stärker betätige – und prompt nimmt er die Rolle, die Deutschland dabei spielen soll, in den Blick. Der Bundesrepublik komme als der stärksten Macht in der EU eine besondere Rolle zu, schreibt er: Sie werde das Ausmaß ihrer Aktivitäten in der Weltpolitik wohl kontinuierlich ausweiten. Dabei kämen unweigerlich »all die Hindernisse und Rückschläge« auf sie zu, »die jeder Führung inhärent« seien. Das ändere aber nichts daran: Berlin müsse künftig mehr »führen«.

Das seit Monaten unüberhörbare Getrommle in den Apparaten und den Thinktanks der deutschen Außenpolitik schwillt ungebrochen an. »Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir uns sicherheitspolitisch neu aufstellen«, äußert im Deutschlandradio Josef Braml, ein USA-E...