Fußball: China am Punkt

Frankfurt am Main. Chinas Staatspräsident Xi Jinping hat »das verzweifelte Sehnen des Volkes« nach Spitzenfußball erhört und Angela Merkel in die Pflicht genommen. Die Fußballverbände beider Länder werden heute im Berliner Kanzleramt umfassende Kooperationsvereinbarungen unterzeichnen. Chinas stellvertretende Premierministerin Liu Yandong wird dem Prozedere beiwohnen. Im Prinzip handelt es sich um einen Fünfjahresplan. In diesem Zeitraum leisten Deutscher Fußballbund (DFB) und Deutsche Fußballiga (DFL) Hilfestellungen in Teilbereichen wie Trainer-, Spieler- oder Schiedsrichterausbildung.

DFB und DFL gelten im Reich der Mitte als eine Art Blaupause für bewährte Fußballstrukturen. Und Präsident Xi Jinping geht die...