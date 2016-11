»Uns blieb nur die Flucht«

Sie stammen aus der kurdischen Stadt Nisebin (türkisch: Nusaybin). Vor einigen Tagen sind Sie nach Berlin gekommen. Warum?

Wir sind nicht freiwillig oder aus einer wirtschaftlichen Not gekommen. Wir sind Flüchtlinge. Wir mussten untertauchen, ansonsten wären wir verhaftet worden. An den drei Zufahrtsstraßen nach Nusaybin gibt es Kontrollpunkte. Dort werden Personen festgenommen, deren Namen auf einer schwarzen Liste stehen. Freunde hatten uns gewarnt, dass auch wir darauf vermerkt sind. Von Rechtsanwälten, die Zugang zu Polizeiprotokollen haben, erfuhren wir, dass ein Festgenommener unter Folter unsere Namen genannt hat. Einige unserer Freunde wurden bereits verschleppt. Wir wissen nicht, was mit ihnen geschehen ist, denn es ist lebensgefährlich, sich bei den Behörden nach ihrem Verbleib zu erkundigen. Im Gegensatz zu bekannten Politikern lässt man einfache HDP-Mitglieder und Aktivisten wie uns kurzerhand verschwinden. Es besteht die Gefahr, exekutiert zu ...