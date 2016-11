Die Geschichte der Vicky L.

Guten Tag, darf ich mich vorstellen? Ich heiße Vicky, Vic ky L.; ich bin als Sängerin in der Unterhaltungsbranche tätig. Jetzt denken Sie wahrscheinlich an Vicky Leandros. Das ist eine Kollegin von mir. Sie singt auch gern, oft Lieder mit versteckten und verschlüsselten Botschaften wie »Theo, wir fahr’n nach Lodz«. Lodz ist eine Stadt in Polen; von 1940–1945 wurde sie von vielen Deutschen, die sich als Millionen von Theos gegen den Rest der Welt verstanden, »Litzmannstadt« genannt. In Litzmannstadt gab es ein jüdisches Ghetto, aber nicht so eins wie das von Elvis Presley besungene.

Als Vicky Leandros im Jahr 1974 mit dem Gossenhauer »Theo, wir fahr’n nach Lodz« reüssierte, tarnte und trante sie...