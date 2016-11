Zyperns Einigung gescheitert

Die Hoffnung auf eine Lösung der Zypern-Frage hat sich vorläufig zerschlagen. Die Gespräche über die seit mehr als vierzig Jahren geteilte Mittelmeerinsel endeten am Dienstag ohne Einigung. Zwei Tage hatten der konservative griechisch-zypriotische Präsident Nikos Anastasiades und sein türkisch-zypriotischer Amtskollege, der Sozialdemokrat Mustafa Akinci, unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen in Mont Pèlerin am Genfer See über eine allfällige Wiedervereinigung verhandelt.

Noch bei der vorangegangenen Gesprächsrunde vor zwei Wochen waren laut den Vereinten Nationen erhebliche Fortschritte erzielt worden. Doch letztlich sei keine Einigung darüber zustande gekommen, wieviel Territorium die griechische und türkische Seite jeweils in einem angestrebten föderativen Bundesstaat erhalten sollten, erklärte der UN-Sondergesandte Espen Barth Eide am Dienstag. Während Anastasiades auf eine genaue Grenzziehung der Gebiete bestand, die die türkische Seite abg...