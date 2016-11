Chaos in Avellaneda

Einen wunderschönen guten Morgen! Der zehnte Spieltag der argentinischen Meisterschaft im Balltreten für Jungs begann in Sarandí, wo die vom Viadukt, Arsenal, und Banfield in einem der Südklassiker von Groß-Buenos Aires aufeinandertrafen. Die Gäste gewannen das Spiel fast aus der Umkleide heraus mit 3:1, liegen nun auf einem komfortablen Mittelfeldplatz und können sogar noch international träumen. Wer hätte das vor der Saison gedacht – aber die Rückkehr nach so vielen Jahren von Meistertrainer Julio César Falcioni scheint das ganze Ambiente des als »Taladro« (Bohrer, auch Holzwurm) bezeichneten Teils von Buenos Aires aufgefrischt zu haben. Als aktiver Kicker stand Falcioni im Kasten von Vélez Sársfield, ehe es ihn Anfang der 80er nach Kolumbien zog, wo er fünfmal hintereinander mit América de Cali nationaler Meister wurde. Während dieser Zeit stand er mit seinem Klub auch dreimal hintereinander in den Finals der Copa Libertadores. Dreimal lief er für die ...