Jubel der Woche: Heiduczek, Lotz

Von »Matthes« zur »Verfehlung«: Morgen kann Werner Heiduczek in Leipzig auf neun erfüllte Jahrzehnte zurückblicken. Der gebürtige Oberschlesier kam im August 1945 aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft und wurde Neulehrer. Er brachte es bis zum Kreisschulrat in Merseburg, wo er sich jedoch fehl am Platz fühlte. Ihn zog es zur Literatur, er studierte Germanistik in Potsdam.

Der breit angelegte, mit Erfahrungen aus seiner schlesischen Heimat angereicherte Roman »Abschied von den Engeln« war 1968 Heiduczeks literarischer Durchbruch. Ein Jahr später hatte die Dramatisierung unter dem Titel »Die Marulas« am Deutschen Theater in Berlin Uraufführung und sollte sogar verfilmt werden, wozu es aber nicht kam. Immerhin erhielt Heiduczek dafür den Heinrich-Mann-Pre...