A man like a city and a woman like a flower

– who are in love. Two women. Three women.

Innumerable women, each like a flower.

But only one man – like a city.

W. C. Williams, »The Delineaments of the Giants« aus »Paterson«

Namen von Städten, Namen überhaupt. Jim Jarmusch hat für seinen neuen Film (der allerdings auf einem gut 20 Jahre alten Drehbuchentwurf beruht) den Namen »Paterson« benutzt: Ein Name, der eine Stadt ist, die ein Mann ist, der Adam Driver ist. Driver fährt Bus in der Stadt Paterson, New Jersey. Sieben Tage lang. Das ist, wenn man so will, schon der ganze Film. Bahnbrechend möglicherweise für die Wiedererweckung des Minimalismus ausgerechnet in neobarocken Zeiten?

Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Paterson ist nicht irgendeine zufällig gewählte kleine Stadt, und der von Adam Driver verkörperte Busfahrer heißt nicht umsonst genauso wie sie schlicht Paterson. Ein Mann – wie eine Stadt.

Diese Stadt ist nicht zuletzt moderne Literaturgeschichte...