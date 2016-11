Auffallen um jeden Preis

Die extremen Rechten der USA befinden sich seit Donald Trumps Wahlsieg am 8. November in einem permanenten Siegesrausch. Bis hin zu uniformierten Neonazigruppen und dem Ku-Klux-Klan hoffen sie, von dem vermeintlichen Stimmungsumschwung im Land profitieren zu können und größere Aufmerksamkeit für ihre eigenen Positionen zu finden. Viele hoffen, mit Hilfe eines Rassisten im Weißen Haus eigene Ziele durchsetzen und möglicherweise sogar ihre berufliche und finanzielle Situation verbessern zu können.

Vor allem aber wollen sie durch spektakuläre und provokante Auftritte auffallen und in die Medien kommen. Wenn man dazu mit zum Hitlergruß erhobenen Armen posieren muss, wie bei einem Event am Wochenende, tut man es eben. Man stellt Fotos und Videos der Szene ins Internet und erklärt anschließend ganz harmlos, diese Aktion sei »in einem Geiste der Ironie und der Ausgelassenheit« erfolgt. Dass dabei viel gelacht und reichlich getrunken wurde, ist bezeugt. Am Ende ri...