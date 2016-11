Bitterer Beigeschmack

Das oberste Berufungsgericht in Kairo hat am Dienstag bekanntgegeben, dass die lebenslange Freiheitsstrafe gegen den ersten frei gewählten Präsidenten des Landes, Mohammed Mursi, aufgehoben wurde. In der vergangenen Woche war bereits das Todesurteil gegen den im Sommer 2013 abgesetzten Muslimbruder gekippt worden.

Am Wochenende waren zudem aufgrund einer von Staatspräsident Abdel Fattah Al-Sisi ausgesprochenen Begnadigung 82 politische Gefangene aus der Haft entlassen worden. Unter den Freigelassenen war auch Ahmed Said, der in Deutschland als Gefäßchirurg gearbeitet hatte. Er war im November 2015 wegen Verstößen gegen das Protestgesetz verhaftet und zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Umstände seiner Festnahme waren rechtlich zwielichtig, das Urteil gilt als politisch motiviert. Kritiker monieren bereits seit längerem, das vage formulierte Protestgesetz erlaube es dem Innenministerium, jede unerwünschte politische Demonstration zu verbieten un...