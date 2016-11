Tönnies-Fleischimperium wächst weiter

Döllinghareico, Wursthersteller mit Hauptsitz im schleswig-holsteinischen Elmshorn, wird Teil der Tönnies-Gruppe. Der Konzern aus dem nordrhein-westfälischen Rheda-Wiedenbrück ist bereits der mit Abstand größte der fleischverarbeitenden Industrie in der Bundesrepublik (siehe jW vom 14.11.). Wie das Hamburger Abendblatt am Dienstag in seiner Onlineausgabe berichtete, übernimmt Maximilian Tönnies, Sohn des Firmengründers Clemens Tönnies, die Unternehmensanteile der Familie Dölling. Er wird damit neuer Eigentümer des 1907 gegründeten Betriebs, der mit derzeit rund 250 Beschäftigten eher zu den Kleinen der Branche gehört. Zum Vergleich: Für die Tönnies-Gruppe arbeiten nach Konzernangaben 10.000 Menschen.

Es sei »an diesem Wochenende gelungen, entscheidende Weichen für eine langfristig positive und erfolgreiche Entwicklung von Döllinghareico zu stellen«, zitiert das Abendblat...