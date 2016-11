Verteilungskämpfe 4.0

Auf Einladung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und der Friedrich-Ebert-Stiftung zur Fachtagung »Produktion für die Gesellschaft gestalten« kamen am Montag Vertreter aus Industrie, Wissenschaft und Politik nach Berlin.

Beantwortet werden sollte die Frage, welche Auswirkungen die Digitalisierung von Arbeitsprozessen auf die Beschäftigten in der deutschen Industrie haben werde und wie diesen begegnet werden kann. Die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium Brigitte Zypries (SPD) wies in ihrem Referat darauf hin, dass es ihrem Mentor, dem Exkanzler und Agenda-2010-Architekten Gerhard Schröder (SPD) gelungen sei, die Industrie in Deutschland zu halten. Zu Beginn der 2000er Jahre sei das verarbeitende Gewerbe in der Öffentlichkeit als Auslaufmodell bezeichnet worden. Dienstleistungen, vor allem in der Finanzbranche, sollten zu allgemeiner Wohlstandssteigerung führen. Auch dank Schröder trüge die Industrie heute noch mit 21 Prozent zum Bruttoinlandsprod...