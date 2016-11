»Maximaler Gewinn steht vor Patientenwohl«

In das Schweizer Gesundheitssystem muss mehr investiert werden. Das forderten die Teilnehmer einer Fachtagung zum Thema Pflege und Betreuung, die die Gewerkschaft Unia am vergangenen Wochenende ausgerichtet hat. Wurde bei der Versorgung gekürzt?

Zuvorderst stehen Kostenoptimierung und der maximale Gewinn, nicht das Wohl der Bewohner und Patienten. Vor einigen Jahren haben neue Finanzierungsmechanismen ins Gesundheitssystem Einzug gehalten. So gibt es in den Spitälern, ähnlich wie in Deutschland, Fallpauschalen, die falsche Anreize setzen. In der Langzeitpflege (hauptsächlich Altenpflege, jW) werden nur noch medizinaltechnische Vorgänge finanziert. Betreuungsleistungen lässt man außen vor. Alles soll messbar werden. Betriebswirtschaftliche Konzepte aus der Güterproduktion wurden auf die Pflege übertragen. Doch das kann nicht funktionieren. Wir brauchen nun eine Diskussion darüber, welche Bedeutung das Älterwerden in der Gesellschaft haben soll, wie der Mens...