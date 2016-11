Noch maschinenmäßiger

Nachdem die Tennissaison der Frauen am vorletzten Wochenende in Strasbourg mit dem dritten Fed-Cup-Sieg der Tschechischen Republik in Folge (dem fünften innerhalb der letzten sechs Jahre) einen standesgemäßen Schlusspunkt fand, blieben vorige Woche nur noch die ATP World Tour Finals in London auszuspielen. Aber was heißt »nur«. Es ging schließlich um nichts weniger als die Thronherrschaft im direkten Duell.

Die gesamte Turnierdramaturgie war von Beginn an auf den Showdown zwischen dem neuen Weltranglisten­ersten Andy Murray und seinem direkten Vorgänger Novak Djokovic ausgelegt. Der Sieger in diesem Match würde der unbestrittene Weltranglistenerste des Jahresendes sein.

Djokovic war dabei trotz zweifelhafter Form bis zum Finale kaum gefordert. Er wurde mit einem Witz von einer Gruppenauslosung beschenkt. Mit Milos Raonic, Gaël Monfils und Dominic Thiem waren ihm schließlich drei Gegner zugelost worden, gegen die er noch nie (!) in seiner Karriere auch nur e...