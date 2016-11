Schluck, die Gaumler kommen

Schluck! Komprimierte Powertabletten ersetzen das echte Essen? Klingt gewöhnungsbedürftig. Das findet auch ein Haufen Widerständiger, der sich in dem Science-Fiction-Hörspiel »Die Gaumler« (WDR 2016; Ursendung Di., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. 23 Uhr, 1Live) von Mariola Brillowska und Günter Reznicek der diktatorisch verordneten Zwangsernährung entgegenstemmt. Hundert Jahre nach heute pflegen in dieser Story die titelgebenden »Gaumler« den heimlichen Verzehr von gewöhnlicher Nahrung als revolutionären Akt und riskieren alles.

Welche Veränderungen sind nach der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA in der dortigen Gefängnisindustrie zu erwarten? Mit dieser und anderen Fragen setzt sich die »Radio Aktiv – post us election english edition« (Mi., 16 Uhr, Studio Ansage/88vier) auseinander. In der neuen Featurereihe »Türkei unzensiert« (WDR 2016; Ursendung Teil 1/4 Mi., 19 Uhr, WDR 3) berichten dann Journalisten und Schriftsteller, die teilweise die Türkei sch...