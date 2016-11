Wer ist François Fillon? Spätestens seit vorgestern stellt sich diese Frage. Der neue Favorit der französischen Rechten war zwar fünf Jahre lang Ministerpräsident unter dem ehemaligen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy. Aber hinter dem rastlosen Egomanen im Pariser Élysée-Palast verschwand der wortkarge, oft finster wirkende Mann mit den buschigen Augenbrauen fast vollständig. Fillon ist einer, den die Franzosen offenbar besser kennenlernen wollen, weil sie Sarkozy und dessen Entourage aus den vergangenen zehn Jahren zur Genüge kennen. »Die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren: Es ist die Zeit der Monster«, klagte der italienische Kommunist Antonio Gramsci 1930 in seinen sogenannten Gefängnisheften. Doch Monster brachte auch die »neue Welt« hervor.

Knapp 80 Jahre nach Gramscis Tod heißen sie heute nicht nur Donald Trump, Viktor Orbán oder Mari ne Le Pen. Sie sind auch nicht immer so laut und so vulgär wie Nicolas Sarkozy. In Frankreic...