Mit einer Vertonung des Gedichts »Meinst du, die Russen wollen Krieg?« von Jewgeni Jewtuschenko stimmte die Chanson-Interpretin Johanna Arndt auf das Herbsttreffen des Arbeitskreises Kultur- und Bildungsreisen der Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde (GBM) am Wochenende ein. Fast 300 Mitglieder und Freunde dieser Organisation sowie anderer Verbände hatten sich im Schloss Diedersdorf bei Berlin versammelt, um sich über aktuelle Fragen der Beziehungen zu Russland zu informieren und über wichtige Vorhaben im kommenden Jahr auszutauschen.

Das Interesse an der Arbeit dieses Verbandes wächst weiterhin. Als vor 20 Jahren der Arbeitskreis gegründet wurde, hatte wohl kaum einer gedacht, dass in den folgenden zwei Jahrzehnten eine so aktive Gruppe entstehen würde, die nicht nur anspruchsvolle Programme – von politischen Veranstaltungen bis hin zu Tagesfahrten und mehrwöchigen Reisen ins In- und Ausland – gestaltet, sondern zugleich immer mehr Mi...