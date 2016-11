Die ganzen schlimmen Bilder

Waren die Zeiten, als es nur Printmedien und das Radio gab, besser als heute? Oder nur übersichtlicher? Die moderne Informations- und Unterhaltungswelt wird von kulturpessimistischer Seite jedenfalls oft mit dem Schlagwort Reizüberflutung versehen. Ein wenig klingt bei diesem Vorwurf die Befürchtung mit, dass »einfache« Medien wie etwa das Radio im Kampf um die Aufmerksamkeit nicht mithalten können. Einfach gilt hier als Gegenteil von »multimedial«.

Andererseits war das Hörspiel als Kunstform noch nie einfach. Gleichwohl sollten auf den 13. Hörspieltagen der ARD, die vom 9. bis zum 13. November im Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) stattfanden, wieder einmal »Antworten« auf die »multimediale Konkurrenz« gefunden werden.

Aber vor allem gab es in der Stadt, in der Heinrich Hertz den Nachweis der Wellennatur elektromagnetischer Strahlung erbrachte, Preise in sechs Kategorien zu verteilen. Neben dem mit 5.000 Euro dotierten von einer Jury vergebenen ...