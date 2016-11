Das soll eine Sinfonie sein?

Die Musik von Carl Philipp Emanuel Bach (CPE), dem zweitältesten und wohl begabtesten der elf Söhne Johann Sebastians, hat sich im Bewusstsein der Klassikfreunde und in den Konzertprogrammen nie wirklich durchgesetzt. Sie passt einfach in keine Schublade. Nicht mehr Barock und noch nicht Wiener Klassik, liegt sie seit Ewigkeiten in einem behelfsmäßig mit Begriffen wie »Vorklassik« oder »Sturm und Drang« bezeichneten Niemandsland der Ästhetik.

CPE hat den Epochenumbruch, der auch in der Kunst stattfand, in seiner Biographie nachvollzogen. Vom eher unscheinbaren Cembalisten der Potsdamer Hofkapelle wurde er 1768 zum Musikdirektor im stadtrepublikanisch emanzipierten Hamburg. Abseits der Höfe keimte hier ein bürgerlich-kommerzielles Musikleben. CPE schrieb keine einzige Kantate mehr. Der Gesang als Wurzel europäischer (Kirchen-)Musik wechselte aus der Kirche in die Oper. Die Instrumentalmusik wurde marktbeherrschend.

Hört man die aktuelle CD des Ensembles Reso...