Klima weiter auf der Kippe

Im marokkanischen Marrakesch ist am Freitag die diesjährige UN-Klimaschutzkonferenz zu Ende gegangen. In diesem Jahr ging es dabei um zum Teil sehr technische Verhandlungen über die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens, das bereits Anfang November in Kraft getreten war. Darin haben sich die inzwischen 111 Mitglieder unter anderem darauf verständigt, dass ab 2020 jährlich 100 Milliarden Euro von den Industriestaaten in die Entwicklungsländer fließen müssen. Mit den Geldern soll dort zum einen die Anpassung an die nicht mehr zu verhindernden Folgen der Erderwärmung finanziert werden. Zum anderen sind die Transfers dafür gedacht, dass die betroffenen Staaten die Industrialisierung von vornherein auf klimaschonende Art und Weise vollziehen können.

