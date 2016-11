Trend verschlafen

Nun sind also auch noch bis zu 75.000 Stellen in den Autozulieferbetrieben in Gefahr. In der Sprache des Finanzkapitals sind das wahrscheinlich Peanuts, für bis zu 75.000 Familien bedeutet diese Prognose in der Bild am Sonntag aber potentiell den Entzug der Existenzgrundlage. So viele Arbeitsplätze werden voraussichtlich abgebaut, wenn die Automobilindustrie verstärkt auf Elektromobilität setzen wird, wie unter anderem VW am Ende voriger Woche im Rahmen der Vorstellung seines »Zukunftspakts« in Aussicht gestellt hatte. Allein 20.000 Jobs sollen auf der Kippe stehen, wenn der Konzern seine Ankündigungen umsetzt – zusätzlich zu den 23.000 Stellen in Deutschland, die firmenintern vernichtet werden. E-Autos benötigen nur ein Fünftel der Komponenten, die in einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor verbaut werden.

Und die Kraftfahrzeughersteller kümmern sich wenig bis gar nicht darum, die Ausfälle, die durch die Umstell...