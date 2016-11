Länger, flexibler, immer bereit

Der Achtstundentag war einmal: Von so manchen einst hart erkämpften Rechten können viele Beschäftigte schon heute nur noch träumen. Nun will Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) weitere Löcher in das Arbeitszeitgesetz bohren. Sie plant ein zweijähriges Experiment: Unternehmen sollen während dieser Zeit »mit Zustimmung der Tarifpartner« ausprobieren können, »ob mehr Flexibilität und Schutz vor Überlastung zusammengehen«, sagte sie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) in einem Interview (Sonnabendausgabe). Das Kabinett werde dafür eine »Experimentierklausel« verabschieden. Starten soll es nächstes Jahr. Sollte es sich als »sinnvoll« erweisen, werde das Arbeitszeitgesetz geändert, so Nahles.

Die SPD-Ministerin umschrieb ihr Experiment im Interview mit blumigen Worten: »Wir wollen den Menschen mehr Selbstbestimmung ermöglichen«, erklärte sie. Dafür will sie Gewerkschafter und Beschäftigte »aus den alten Schützengräben« herauslocken. Das Vorhaben di...