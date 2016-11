Späte Öffentlichkeit

»Wir werden erst mal ganz in Ruhe überprüfen, was Frau Friedländer da zusammenfabuliert hat«, erklärte die damalige Salamander-Pressesprecherin Elvira Saverschek 1999, als Vera Friedländer entrüstet auf zwei geschichtsklitternde, im Nazijargon abgefasste Beiträge Hanspeter Sturms zur Firmengeschichte reagiert hatte. Es habe »nie einen Reparaturbetrieb in Berlin gegeben«, log das Unternehmen. Der Stempel in Friedländers Arbeitsbuch beweist das Gegenteil. Dann könne es »sich höchstens um eine lokale Angelegenheit gehandelt haben«, beharrte der Hofhistoriker Sturm (1930–2011). Als Friedländer 2011 in Kornwestheim war, sprach Saverschek sie an, nahm aber die Beleidigung nicht zurück.

Fraukelind Braun, die Pfarrerin, und ihre Mitstreiterin Isolde Gneiting-Tränkle von der Stolperstein-Initiative nahmen diese Demütigung nicht hin und luden Friedländer Anfang November 2016 erneut nach Kornwestheim ein. Diese hatte inzwischen viele Dokumente über die Verbandelu...