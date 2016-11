Pol & Pott. Kräuterburger mit Champignons

»Vor Hausfreunden wird gewarnt« (UK 1960) von Stanley Donen handelt vom Fremdgehen und wie man damit zurecht kommt, beziehungsweise was man unternehmen muss, um die Beziehung zu retten. Da der Film im englischen Adelsmilieu spielt, geht man das Problem zunächst aristokratisch an, man tut so, als ob nichts wäre. Graf Victor Rhyall (Cary Grant) und seine Frau Hilary (Deborah Kerr) sind seit zwölf Jahren verheiratet, haben zwei Kinder (die am Anfang des Films in die Ferien reisen) und wohnen in einem Schloss. Allerdings werden aus Geldgründen große Teile des Anwesens zur öffentlichen Besichtigung freigegeben, täglich besuchen Touristen die Räume der Adelsfamilie, nur ein kleiner Teil bleibt privat. Charles Delacro (Robert Mitchum), ein amerikanischer Ölmillionär, ignoriert das Schild »privat« und öffnet die Tür zum Gemach der Gräfin. Diese zeigt sich erst bestürzt, verliebt sich aber kurz darauf Hals über Kopf.

Bevor der Millionär wieder verschwinden will, kü...